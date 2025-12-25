Реклама

11:14, 25 декабря 2025Бывший СССР

Армения задумала новую меру против церкви

Правительство Армении поддержало закон об ограничении получения земли церковью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Правительство Армении поддержало законопроект об ограничении права на безвозмездное получение земли Армянской апостольской церковью (ААЦ) и он будет в скором времени отправлен в парламент. Об этом сообщает «АрмИнфо».

«Правительство Армении предлагает внести поправки в Земельный кодекс, согласно которым отныне общинные и государственные земли будут предоставляться Первопрестольному Святому Эчмиадзину для строительства и содержания церквей не на правах собственности, а только на правах безвозмездного пользования», — отмечается в материале.

При этом отмечается, что причины такого изменения закона и мотивы правительства неизвестны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил установить государственные флаги в церквях. Пашинян также предложил исполнять государственный гимн перед воскресной службой.

В мае начался публичный конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью. Премьер объяснял это тем, что в армянской церкви складывается система наследования имущества и должностей, что противоречит канонам. При этом ААЦ критически относилась к политике премьера по конфликту в Нагорном Карабахе.

