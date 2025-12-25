Реклама

25 декабря 2025

Беженец рассказал о самоубийственной попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске

Алевтина Запольская
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались деблокировать Красноармейск (украинское название — Покровск) одиннадцатью людьми. Об этом РИА Новости рассказал беженец Евгений.

«По новостям узнали, что ВСУ пытались деблокировать город одиннадцатью людьми. Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», — рассказал он.

По его словам, сначала жители города услышали звук вертолетов, после чего началась стрельба. Евгений отметил, что попытка прорыва выглядела бессмысленной и глупой.

1 ноября Министерство обороны России сообщило, что в районе Красноармейска с американского вертолета UH-60 Black Hawk высадилось 11 элитных бойцов противника. Они практически сразу же попали под удар российских войск и были ликвидированы. Украинские OSINT-аналитики также подтвердили уничтожение спецназа ГУР.

