Бывший посол восхитился качеством жизни в Москве

Экс-посол Норвегии в России Квиле восхитился дорогами и ресторанами в Москве

Бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле в интервью журналу Forsvarets forum похвалил качество жизни в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Квиле восхитился качеством жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и обилие ресторанов. «За дорогами и тротуарами ухаживают, [растения] в парках подстриженные, в городе полно прекрасных ресторанов», — подчеркнул дипломат.

Экс-посол добавил, что его восхитил столичный автопарк, поскольку тот «совсем за гранью». По его словам, подобные автомобили класса люкс в Норвегии не видят никогда.

По мнению Квиле, Москва также богата ассортиментом товаров. Известно, что дипломат работал послом Норвегии в Москве с 2022 года по осень 2025.

