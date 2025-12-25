Реклама

21:10, 25 декабря 2025Мир

Дания собралась скупить штаты США

Датский депутат Ярлов пошутил о покупке американских штатов из-за долгов США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов пошутил, что Копенгаген собирается скупить американские штаты из-за долгов США. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х на фоне притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию.

«Не то чтобы мы были довольными, но текущие темпы роста в Дании приличны. Скоро мы начнем скупать штаты США. Жители Гавайев должны иметь право принять решение, становиться ли им частью Дании. США не могут развивать их», — написал он.

По его словам, у США имеются огромные долги, а лично ему «всегда нравился Нью-Гэмпшир».

Ранее назначенный Трампом спецпосланник в Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что США не планируют «завоевание» острова. «Наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии — к чему они стремятся, каких им возможностей не предоставили, почему они не получили защиты, которой заслуживают», — сказал он.

