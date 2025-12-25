«Долина — символ обнагления элиты». В России заговорили о последствиях для «крыши» Долиной. Но будут ли они?

Политолог Гращенков заявил, что без «крыши» Долина не получила бы квартиру назад

16 декабря Верховный суд (ВС) России поставил точку в громком деле о квартире Ларисы Долиной, вернув право собственности купившей у артистки элитную недвижимость Полине Лурье и признав, что ее права как покупательницы были нарушены судами нижестоящих инстанций. Пока певица освобождает жилплощадь — 25 декабря в Мосгорсуде будет рассмотрено дело о ее выселении — в России всерьез заговорили о последствиях для «крыши», благодаря которой якобы стали возможны предыдущие судебные решения в ее пользу. Могли ли Долиной помочь вернуть квартиру влиятельные третьи лица и скажется ли на них исход скандального дела — в материале «Ленты.ру».

О том, что за ситуацию с Долиной должны ответить покровители певицы, ранее заявил общественник Сергей Колясников. Он также обратил внимание на лицо судьи во время слушаний по делу. «Очень интересны последствия для "крыши", которая организовала такую череду судебных решений в пользу Долиной. Пока дело добиралось до Верховного суда, трясло всю страну. Кроме как диверсией, подобное не назвать», — порассуждал блогер.

Рассмотрение жалобы по делу Ларисы Долиной в Верховном суде Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Без «крыши» Долина не могла вернуть квартиру

По словам президента Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолога Ильи Гращенкова, с судом можно договориться, чтобы «принять решения, которые находятся в компетенции суда, но не являются неправомерными». «Суд может принять одну или другую сторону, но в случае с Долиной решение было не просто не Соломоновым, а противоречащим логике», — подчеркнул он.

Гращенков пояснил, что суд мог назначить двустороннюю реституцию — процедуру, при которой деньги возвращаются покупателю, а собственнику — товар. «Назначить реституцию в одностороннем порядке, при котором товар возвращается, а деньги должен возвращать кто-то другой — это неправомерное решение, — подчеркнул политолог. — Идти на такой риск и принимать настолько вопиющее решение можно было только под давлением. И, очевидно, давление было серьезное. Поэтому, безусловно, какая-то крыша была».

Собеседник «Ленты.ру» напомнил о всплывшем во время скандала отрывке из передачи «Сто вопросов взрослому», в котором Долина говорит, что сотрудники Госавтоинспекции не имеют права останавливать ее автомобиль. «Певицу спрашивали, как бы она себя повела, если бы ее остановил гаишник. Долина на это ответила, что никто никогда ее не остановит, потому что останавливать ее нельзя. То есть Долина — символ обнагления элиты. Она и сама активно, так сказать, участвовала в раскрутке такого имиджа», — отметил Гращенков.

Но не стоит путать влияние и крышу. Сама Долина не может приехать к судье и сказать: так, судья, ну-ка вынес мне тут решение. Это нужно делать по звонку. У нас телефонное право. И, соответственно, судье должен позвонить кто-то вышестоящий — тот, кому он еще и не может отказать, даже понимая, что подписывает себе профессиональный приговор. Хотя еще посмотрим, как сложится судьба этих судей Илья Гращенков политолог

Политолог также обратил внимание на волну дел, когда собственники проданных квартир объявляют себя недееспособными и расторгают договор с покупателем, который остается и без жилья, и без денег. По его словам, скандал с Долиной может привести к изменению параметров, влияющих на решение суда в таких случаях касательно всего ценного имущества, над чем уже работают в том числе политические партии. Гращенков выразил надежду, что суд, прокуратура и адвокатское сообщество выработают механизмы, которые позволят свести на нет использование схем «бабок-скамщиц».

Надеюсь, это действительно не просто бодание «крыши» Долиной и «крыши» Лурье. У Лурье, я думаю, «крыши» никакой нет. Ее «крышей» стало общественное мнение. Люди не любят элиты, а особенно наглые элиты Илья Гращенков политолог

Дом в Ксеньинском переулке в Москве, квартирой в котором владела Лариса Долина Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На решение судов могла повлиять и личность самой Долиной

Вместе с тем член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева уверена, что как таковой «крыши» у Долиной не было. «Судьи тоже люди и они тоже испытывают пиетет перед именами, перед известными личностями. У Долиной много всяких регалий. Наверное, судья мог исходить из того, что человек очень заслуженный, много сделал для страны, всем известный», — предположила правозащитница.

Возможно, судья думал, что раз это такая певица, то все вышестоящие инстанции будут за нее. Поэтому какой смысл выносить решения против, если в конечном итоге оно будет оспорено и судья будет выставлен в плохом свете? Всегда так было Ева Меркачева член СПЧ

По словам Меркачевой, судья мог решить, что у личности такого масштаба есть покровители, но напрямую в ее дело никто не вмешивался. «Никто не звонил судье и не говорил "надо делать вот так", никто ему не угрожал», — заявила правозащитница.

Комментируя решение ВС России о признании норм материального права в отношении Лурье нарушенными, Меркачева объяснила, что это не повлечет дисциплинарных взысканий для судей нижестоящих инстанций. Оспаривание решений судьи может повлиять только на решение о продлении его полномочий в будущем, уточнила правозащитница.

Фото: Константин Андреев / ТАСС

После решения ВС по делу Долиной подал в отставку знаменитый адвокат

На связь отставки представителя правительства в Конституционном суде (КС) Михаила Барщевского со скандальным делом Долиной указал политолог Георгий Бовт. По его словам, адвокат артистки Мария Пухова является сотрудницей адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», которую основал именно Барщевский.

Официально причина отставки заслуженного юриста не называлась. В своем последнем выступлении на заседании КС 18 декабря он признался, что за 25 лет не всегда соглашался с решениями органа и только в двух случаях был категорически против. Позднее Барщевский объяснил свое решение покинуть должность из-за возраста — в 2025 году году ему исполняется 70 лет.

Однако в профильных Telegram-каналах после громкой отставки знаменитого адвоката предположили, что его уход связан не с возрастом, а с тем, что его структура была скомпрометирована. «Барщевский уходит, следующие на очереди будут судьи нижней инстанции, которые поддержали Долину», — говорится в посте одного из таких каналов, позиционирующего себя как инсайдерский.