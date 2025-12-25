Карди Би похвасталась редкой сумкой за девять миллионов рублей

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би похвасталась редким аксессуаром за девять миллионов рублей. Соответствующий материал публикует People.
33-летняя рэперша отправилась на свидание с американским футболистом Стефоном Диггсом. Для данного случая звезда выбрала темно-зеленую сумку Hermès, разработанную Жаном-Полем Готье, которая существует лишь в десяти экземплярах. При этом ее стоимость составляет 120 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей).
Свой образ Би дополнила рыжей шубой из меха и туфлями-лодочками на каблуках. В свою очередь ее спутник был запечатлен в серо-коричневом бомбере из меха с капюшоном, джинсах и светлых ботинках.
В ноябре Карди Би показала фигуру в мини-юбке спустя три дня после родов. Исполнительница предстала перед камерой в черном костюме, состоящем из мини-юбки и укороченной куртки-бомбера Matter of Time.