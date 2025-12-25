Реклама

11:06, 25 декабря 2025Экономика

Ключевой покупатель российской нефти не исключил снижения ее закупок

Посол в РФ Кумар: Индия может скорректировать объем импорта российской нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Indranil Aditya / NurPhoto via Getty Images

Индия при необходимости может скорректировать объем импорта российской нефти в сторону снижения. Об этом заявил посол азиатской страны в РФ Винай Кумар, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что Индия располагает достаточным количеством альтернативных поставщиков сырья. Политика страны в области энергетической безопасности будет отталкиваться прежде всего от ценовой ситуации на глобальном рынке. Если стоимость нефти от альтеративных поставщиков будет ниже, чем цены на российское сырье, баланс закупок может измениться, констатировал Кумар.

Дополнительным барьером для наращивания закупок российской нефти является ужесточение санкционного контроля со стороны США, которое усложнило морскую доставку сырья из РФ в азиатскую страну. Делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего импорта сырья индийский дипломат не стал. «Я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его», — резюмировал посол.

После ужесточения антироссийских санкций властями США, Евросоюза и Великобритании Индия, являющаяся ключевым покупателем сырья из РФ наряду с Китаем, стала пересматривать действующие контракты и переключаться на альтернативных поставщиков. Единственным способом привлечь импортеров из азиатской страны для отечественных экспортеров стали внушительные скидки. По данным индийских трейдеров, в настоящее время российская нефть продается примерно по 40-45 долларов за баррель. Если подобная ценовая ситуация сохранится в долгосрочной перспективе, федеральный бюджет может столкнуться с еще более резким падением нефтегазовых доходов. Сокращение же ресурсов для продолжения боевых действий на Украине, отмечают эксперты, может подтолкнуть Кремль к скорому заключению мирной сделки.

