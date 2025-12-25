Реклама

07:39, 25 декабря 2025Путешествия

Летевший в Якутск из Петербурга самолет сел в Москве из-за неисправности

Летевший в Якутск из Петербурга самолет сел в Москве из-за неисправности
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пассажирский самолет авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Якутск из Санкт-Петербурга, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 декабря. Причиной посадки послужила техническая неисправность. «В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна», — говорится в сообщении.

Как следует из табло якутского аэропорта, рейс задержан до 15:30 по местному времени (09:30 мск). Соблюдение прав пассажиров контролируется якутской транспортной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что вылетевшие из российских городов четыре самолета вынужденно сели в Самарканде, Узбекистан, из-за тумана.

