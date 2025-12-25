Реклама

Из жизни
17:22, 25 декабря 2025

Мужчина смыл кролика возлюбленной в унитаз и три года был в бегах

В Великобритании мужчина смыл кролика возлюбленной в унитаз и сбежал в Таиланд
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: NassornSnitwong / Shutterstock / Fotodom

26-летнего британца Николаса Кэша, который на протяжении года жестоко издевался над своей возлюбленной и сбежал в Таиланд, поймали спустя три года. Об этом пишет Daily Mail.

В 2020 году Кэш вступил в отношения с Оливией Крофт и вскоре начал ее мучить. Тогда девушке было всего 17 лет. Он запрещал ей делать макияж, отслеживал ее местоположение, читал переписки и даже приходил к ней на работу. Там мужчина устраивал такие скандалы, что Крофт два раза увольняли.

Кроме того, Кэш запирал ее в доме с камерами видеонаблюдения и нанимал людей шпионить за ней. Однажды за неповиновение мужчина порезал Крофт осколком стекла и выстрелил в нее из пневматического пистолета. Когда девушка угрожала тем, что уйдет от него, он обещал навредить ей и ее семье. Однако в конце концов Крофт так устала, что, несмотря на страх, все же решилась сбежать. В качестве мести за это Кэш смыл ее домашнего кролика в унитаз.

«Это стало последней каплей для меня — я обратилась в полицию», — подчеркнула Крофт. Она рассказала полицейским, что Кэш применял в ее отношении газлайтинг и пытался изолировать от общества. Однажды он силой заставил ее принять большое количество таблеток, а потом позвонил в скорую помощь и заявил, что она сама пыталась вызвать передозировку лекарствами.

В октябре 2022 года Кэша вызвали в суд, но он не явился, сославшись на проблемы со здоровьем. На самом деле мужчина был полностью здоров и решил скрыться от правосудия в Таиланде. Там его и нашли. Он ожидает экстрадиции в Великобританию.

Ранее сообщалось, что после масштабных наводнений в штате Вашингтон власти города Сиэтл предупредили жителей о крысах в городской канализации. Они порекомендовали им просто смывать нежданных грызунов в унитаз.

