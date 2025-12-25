Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:21, 25 декабря 2025Россия

Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

Онищенко: Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 31 год
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 31 год. Об этом заявил экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год», — обозначил Онищенко, добавив, что лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва.

При этом академик призвал не ориентироваться на показатели западных стран, где средний возраст для рождения первенца составляет 32-34 года.

«Мы себя утешаем, но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом», — заявил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией порассуждал о катастрофической ситуации с рождаемостью в мире. По его словам, демография является вопросом, который волнует все страны постиндустриального развития.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали одну несостыковку в мирном плане Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    В РФС раскрыли негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Решивших сэкономить в праздники на алкоголе россиян предупредили о реальной угрозе жизни

    Российский город остался без тепла в 33-градусный мороз

    Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

    В сети начали продавать косметику для пятой точки

    Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

    Akmal' женился в мечети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok