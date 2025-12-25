Реклама

19:58, 25 декабря 2025Россия

Онищенко назвал заявления о волне гонконгского гриппа в России ошибочными

Онищенко: Никакого гонконгского гриппа в России нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко назвал заявления о волне гонконгского гриппа в России ошибочными. Об этом он сообщил ТАСС.

«Никакого гонконгского гриппа нет», — обозначил Онищенко.

По словам академика, на данный момент в России наблюдается заболеваемость гриппом H3N2, который имеет совершенно другое название.

Онищенко обратил внимание на то, что грипп H3N2 впервые был зарегистрирован в 1973 году, и именно в те времена назывался гонконгским. «Но за это время он менялся, и [сейчас] это не гонконгский грипп», — заключил он.

Академик добавил, что вакцина, которой в России были привиты 80 миллионов человек, актуальна в случае штамма H3N2.

Ранее Онищенко заявлял, что с 20 января в стране резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ, что будет связано с выходом детей на учебу после длительных каникул.

