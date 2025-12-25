Реклама

21:02, 25 декабря 2025Забота о себе

Онколог предупредил о тревожном признаке при мочеиспускании

Онколог Малхасян назвал тревожным мочеиспускание чаще восьми раз за день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom

Частое мочеиспускание и ночные позывы в туалет являются тревожными симптомами, которые нельзя игнорировать. Об этом предупредил уролог, онколог Виген Малхасян в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнил, что беспокоиться стоит, если позывы возникают чаще восьми раз за день и более одного раза ночью. По его словам, эти признаки характерны для гиперактивного мочевого пузыря и могут сопровождаться очень сильными позывами, которые трудно терпеть, или недержанием мочи. «При гиперактивном мочевом пузыре его мышца непроизвольно сокращается с необычной силой и активностью, посылая в мозг ложный сигнал к мочеиспусканию, даже когда мочевой пузырь заполнен незначительно», — рассказал Малхасян.

Онколог отметил, что причин у такого состояния может быть много: гормональные нарушения, последствия перенесенных инфекций или возрастные изменения. У мужчин же такие симптомы часто появляются при аденоме предстательной железы.

Ранее уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев предостерег мужчин от частого ношения термобелья. По его словам, белье плотно прилегающее к телу может нарушить терморегуляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
