11:14, 25 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Овечкина забросить более 30 шайб в сезоне

Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить более 30 шайб с коэффициентом 1,85
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить более 30 шайб в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили шансы Овечкина набрать 31+ шайбу с коэффициентом 1,85. Такой же коэффициент установлен на 30 голов или меньше. Ставка на 33+ ассиста или менее проходит с коэффициентом 1,85.

В данный момент в активе Овечкина 988 шайб в НХЛ с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только Уэйну Гретцки. За карьеру канадец забросил 1016 шайб.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге. Канадец забил 894 шайбы в 1487 матчах в карьере.

