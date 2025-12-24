Реклама

22:47, 24 декабря 2025

Почти 30 украинцев погибли при попытке сбежать в Румынию

CNN: При попытке сбежать в Румынию погибли минимум 29 украинцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Украины пытаются нелегально сбежать в Румынию, чтобы не попасть на фронт. Как минимум 29 украинцев уже погибли, пробираясь через горные районы или пытаясь переплыть реку Тиса, сообщает CNN.

Чаще всего причиной гибели становится то, что мужчины отправляются в путь без необходимого снаряжения. По словам румынского спасателя Дена Бенга, беженцы зачастую не готовы к сложным погодным условиям и горному рельефу. «Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на фронте», — отметил спасатель. Он также рассказал, что за время конфликта на Украине его команда задержала 377 украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу.

Как отмечает телеканал, более 30 тысяч украинских мужчин все же сумели нелегально попасть в Румынию, и там им предоставили временную защиту. В то же время еще более 25 тысяч были задержаны при попытке это сделать, отмечает погранслужба Украины.

Ранее сообщалось, что проживающие на территории Франции беженцы из Украины начали получать все меньше поддержки от государства.

    

