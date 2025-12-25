Реклама

11:08, 25 декабря 2025Силовые структуры

Похитившего более 80 миллионов рублей у россиян мужчину нашли в ОАЭ

ОАЭ экстрадирует разыскиваемого за мошенничество в РФ мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nabila Eltigi / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экстрадируют разыскиваемого за мошенничество в РФ мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, в 2018 году Андрей Плотников уговорил 15 граждан заключить договора по управлению средствами на международных финансовых рынках, получив от пострадавших свыше 80 миллионов рублей. При этом он не собирался исполнять взятые на себя обязательства. После этого Плотников скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После его задержания на территории Объединенных Арабских Эмиратов был направлен запрос о его выдаче.

Мужчина обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Благодаря плотному взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительного решения о передаче обвиняемого.

Ранее сообщалось, что основателя финансовой пирамиды экстрадируют в Россию из Дубая.

