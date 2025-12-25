Россиянам станет проще получить визу в одну страну Европы

Визовый центр Испании открыл полноценный прием заявок в январе 2026-го

Российским туристам станет проще получить визу в одну страну Европы — визовый центр Испании открыл полноценный прием заявок в январе 2026-го. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что подать на визу можно не только в Москве, но и в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге. Хотя сайт работает нестабильно, все же можно поймать слоты.

В сентябре визовый центр Испании сократил количество доступных для записи слотов. Тогда предполагалось, что количество выдаваемых страной виз в России также значительно сократится. А 2 декабря Испания стала требовать от россиян оформлять визу даже для транзитных перелетов, в том числе в Латинскую Америку.