Россиянка заявила о похищении сына цыганами для отправки на СВО

Жительница Екатеринбурга заявила о похищении сына цыганами для отправки на СВО

Жительница Екатеринбурга заявила о похищении сына цыганами, для того чтобы насильно заставить его подписать контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет E1.RU.

Со слов россиянки, весной 2025 года ее сын поехал на подработку на окраину города в качестве мастера по строительству и ремонту коттеджей и пропал. Спустя месяц мужчина позвонил ей с чужого номера и сообщил, что его якобы заставили подписать контракт и сейчас он находится на фронте.

Военнослужащий поведал матери, что нанявшие его люди предложили ему воды, в которую подсыпали снотворное, после чего в бессознательном состоянии посадили в машину и насильно увезли в Тамбовскую область, где держали взаперти без еды, воды и туалета, пока он не согласился подписать контракт на отправку на СВО.

Цыгане якобы сами отвезли мужчину в воинскую часть и ждали у входа, пока тот не подпишет контракт. «Они его предупредили в машине: если не подпишешь, мы тебя здесь же, в Тамбове, закопаем, и никто тебя не найдет. Куда ему деваться было», — вспомнила мать участника СВО.

В пункте отбора военнослужащих прокомментировали ситуацию изданию. Там пояснили, что доброволец был абсолютно вменяем, контракт заключал по собственному желанию и без принуждения. «Он прошел всех врачей, включая нарколога и психиатра, и получил положительное заключение, без противопоказаний к военной службе», — заключили в ведомстве.

При этом военнослужащий рассказывал матери, что у него также забрали телефон и банковскую карту, с которой вскоре исчезла крупная сумма денег.

«Он сразу позвонил в банк и попросил заблокировать карту. В разговоре ему сообщили, что на его карту имеется некая "зеркальная" на неустановленное лицо. Но почему-то карта так и не была заблокирована, а 18 мая с нее сняли 600 тысяч рублей», — рассказала женщина.

С мая военнослужащий перестал выходить на связь. Выяснилось, что он ушел на боевое задание и не вернулся. Матери пришло извещение о статусе бойца — «пропавший без вести». Россиянка уже обратилась в полицию, прокуратуру и к военным следователям с просьбой разобраться в ситуации.

По данным издания, в ноябре была задержана группа цыган, попавшаяся на махинациях с выплатами участникам СВО в Челябинской и Свердловской областях. Однако россиянка не смогла ответить, эти ли люди заставили ее сына подписать контракт или нет. Сейчас по всем фактам проводятся проверки.

Ранее с аналогичной ситуацией столкнулась жительница Ивановской области. По ее словам, сын согласился заработать 300 тысяч рублей и уехал вместе с незнакомцем. Вместо работы его на протяжении месяца силой удерживали в Ульяновске, после чего ему якобы пришлось подписать контракт и уйти на СВО.