Бывший СССР
06:05, 25 декабря 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал подробности уничтожения отказавшихся сдаваться в плен бойцов ВСУ

Боец Шубин: В Красноармейске уничтожили отказавшихся сдаться в плен солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские военнослужащие в Красноармейске (украинское название — Покровск) уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшихся сдаться в плен. Подробностями ликвидации противника поделился командир стрелкового взвода Владимир Шубин, его слова приводит РЕН ТВ.

«Зашли, вдоль дома выдвинулись, остановились на излучине. Увидели, как ВСУшники перебегали в здание... Они пытались двигаться, найти выход», — рассказал боец. По его словам, у солдат противника было два варианта: либо погибнуть, либо сдаться в плен.

В итоге военнослужащие ВСУ предприняли попытку сбежать, не захотев быть плененными, и их ликвидировали.

Ранее сообщалось, что украинские военные угрожали «стереть» Красноармейск при отступлении.

