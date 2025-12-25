Реклама

Украинские военные угрожали «стереть» Красноармейск при отступлении

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Беженка из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) Галина Кулик рассказала, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она с другими женщинами сидела на лавочке, когда мимо них проходил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С ВСУ такая ситуация — не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: "Будем уходить, мы вас сотрем"», — вспомнила женщина обещание военного.

30 ноября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО). Там начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему о том, что Красноармейск и Волчанск перешли под контроль российских войск.

