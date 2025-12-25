Реклама

09:42, 25 декабря 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в бюстгальтере на фоне сугробов

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер снялась в бюстгальтере на фоне сугробов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в откровенном виде на фоне заснеженных сугробов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка предстала перед камерой в розовых утепленных штанах и укороченной куртке с цветочным принтом. При этом она сняла верхнюю часть своего костюма и продемонстрировала грудь в белом бюстгальтере. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем, выполненным в пастельно-розовых оттенках.

«Верите или нет, мое лучшее достояние — это мое сердце, но внешность тоже может нести свои заслуги», — подписала манекенщица публикацию, которая набрала 39,7 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фигуру в едва заметном бикини.

