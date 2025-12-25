Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:31, 25 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о боях на границе Таджикистана с Афганистаном

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение с отрядом террористов. Об этом сообщает Nuz.uz со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

В частности, известно, что три члена террористической организации, незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана. В ходе завязавшегося боя с пограничниками боевики были обезврежены. Жертвами боев стали двое таджикских военных.

Дополнительно уточняется, что после уничтожения отряда из Афганистана ситуация в пограничье нормализовалась и остается стабильной.

3 декабря Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения агентства Reuters о переговорах с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о совместной с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России охране границы постсоветской страны с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину обязали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Рост российского госдолга рекордно ускорился

    «Роскосмос» запустит 52 спутника

    Сильный пожар вспыхнул в московском бизнес-центре

    Москвичей призвали ждать снегопадов

    МИД Венесуэлы рассказал о письме Путина Мадуро

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в бюстгальтере на фоне сугробов

    Лукашенко опубликовал рождественское поздравление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok