Стало известно о боях на границе Таджикистана с Афганистаном

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение с отрядом террористов. Об этом сообщает Nuz.uz со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

В частности, известно, что три члена террористической организации, незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана. В ходе завязавшегося боя с пограничниками боевики были обезврежены. Жертвами боев стали двое таджикских военных.

Дополнительно уточняется, что после уничтожения отряда из Афганистана ситуация в пограничье нормализовалась и остается стабильной.

3 декабря Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения агентства Reuters о переговорах с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о совместной с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России охране границы постсоветской страны с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая.