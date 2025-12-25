Реклама

02:01, 25 декабря 2025Мир

Трамп назвал способное расстроить Санта-Клауса событие

Трамп: Санта-Клаус очень расстроится, если ему не оставить печенья
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, общаясь с детьми, которые звонили на горячую линию, чтобы узнать, где пролетает Санта-Клаус, рассказал восьмилетней девочке, из-за чего добрый волшебник может расстроиться. Запись разговора американского лидера с детьми опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

Девочка спросила, будет ли сердиться Санта-Клаус, если ему не оставить печенья. «Я думаю, он не рассердится, но очень расстроится. Санта пухленький, как херувимчик, и ему нравится печенье», — ответил президент США.

Ранее Трамп пожаловался, что мог бы разговаривать с детьми весь день, однако ему нужно было возвращаться к геополитическим проблемам, в частности, заниматься урегулированием украинского конфликта.

