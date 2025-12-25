Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:02, 25 декабря 2025Спорт

Ученые определили возраст достижения пика физической активности человека

Шведские ученые: Пик физической активности человека приходится на 35 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Каролинского института в Швеции провели долгосрочное исследование, по итогам которого определили возраст достижения пика физической активности человека. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Наблюдение длилось 47 лет. Ученые наблюдали за группой из 427 мужчин и женщин в возрасте от 16 до 63 лет и пришли к выводу, что пик физических возможностей приходится на 35 лет.

После перехода рубежа в 35 лет начинается постепенное ухудшение активности. При этом ученые установили, что остановить этот процесс не способна даже физическая нагрузка.

Ранее фитнес-тренер Антонина Гампер перечислила эффективные способы размяться в офисе. Для хорошего кровообращения Гампер посоветовала выполняться приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали одну несостыковку в мирном плане Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    В РФС раскрыли негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Решивших сэкономить в праздники на алкоголе россиян предупредили о реальной угрозе жизни

    Российский город остался без тепла в 33-градусный мороз

    Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

    В сети начали продавать косметику для пятой точки

    Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

    Akmal' женился в мечети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok