Ученые определили возраст достижения пика физической активности человека

Шведские ученые: Пик физической активности человека приходится на 35 лет

Ученые из Каролинского института в Швеции провели долгосрочное исследование, по итогам которого определили возраст достижения пика физической активности человека. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Наблюдение длилось 47 лет. Ученые наблюдали за группой из 427 мужчин и женщин в возрасте от 16 до 63 лет и пришли к выводу, что пик физических возможностей приходится на 35 лет.

После перехода рубежа в 35 лет начинается постепенное ухудшение активности. При этом ученые установили, что остановить этот процесс не способна даже физическая нагрузка.

Ранее фитнес-тренер Антонина Гампер перечислила эффективные способы размяться в офисе. Для хорошего кровообращения Гампер посоветовала выполняться приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле.