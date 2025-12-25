Реклама

Мир
07:42, 25 декабря 2025Мир

В России рассказали о попытках Трампа не допустить афганский сценарий на Украине

ИМЭМО РАН: Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пытается не допустить повторение афганского сценарий для Вашингтона на Украине, к такому выводу пришли в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, передает РИА Новости.

По мнению специалистов, самым оптимальным вариантом для России является дистанцирование Соединенных Штатов от украинского конфликта и отказ от передачи Киеву разведданных и вооружений, однако такая ситуация может оказаться опасной для американской администрации.

«Трамп не может допустить повторения афганского сценария в центре Европы, в том числе из-за возможных внутриполитических и репутационных последствий такого шага», — говорится в статье. Глава Белого дома пытается отстранить США от конфликта, однако не может допустить полного поражения Киева. В связи с этим эксперты ИМЭМО РАН задались вопросом, каким образом поведет себя Трамп, если Украина окажется на грани такого поражения.

По мнению авторов статьи, пока все указывает на сценарий, когда США попытаются формально дистанцироваться от конфликта, переложив ответственность на Европу, однако продолжат сохранять контроль путем ограниченных поставок оружия и разведданных.

Ранее Трамп пожаловался, что занимался рождественскими делами, однако ему пришлось отвлечься от этого, чтобы продолжать заниматься украинским урегулированием.

