Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 25 декабря 2025Россия

В России водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки

В ХМАО водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Ханты-Мансийске водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

«Сын сознался, что когда сел в автобус, достал шоколадку, скушал кусочек. Водитель сказал, что нельзя кушать в автобусе. Он съел кусочек и убрал шоколадку», — рассказала мать мальчика.

С ее слов, после этого водитель все равно выгнал ребенка на мороз.

Как сообщили Telegram-канале следственного управления СК РФ по Югре, после произошедшего началась проверка. Водителя проверяют по 238-ой статье Уголовного Кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Челябинске ребенку зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса. Пострадавший пожаловался на головную боль, ему вызвали «скорую» и оказали медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Малышева обратилась к государственным структурам с требованием

    Москвичей предупредили о неприятном сюрпризе

    На Украине предрекли крах США за три секунды

    Врачи подсчитали количество найденных в москвичах странных предметов

    Прокурор запросил срок для лидера «Левого фронта» за оправдание терроризма

    Терракотовую армию привезут в Москву

    Российский полицейский получил срок за хищение криптовалюты у задержанных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok