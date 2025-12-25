В России водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки

В ХМАО водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки

В Ханты-Мансийске водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из автобуса из-за шоколадки. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

«Сын сознался, что когда сел в автобус, достал шоколадку, скушал кусочек. Водитель сказал, что нельзя кушать в автобусе. Он съел кусочек и убрал шоколадку», — рассказала мать мальчика.

С ее слов, после этого водитель все равно выгнал ребенка на мороз.

Как сообщили Telegram-канале следственного управления СК РФ по Югре, после произошедшего началась проверка. Водителя проверяют по 238-ой статье Уголовного Кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Челябинске ребенку зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса. Пострадавший пожаловался на головную боль, ему вызвали «скорую» и оказали медицинскую помощь.