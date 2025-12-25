Реклама

04:00, 25 декабря 2025Россия

В российском городе загорелись резервуары с нефтепродуктами

Оперштаб: 2 резервуара с нефтепродуктами загорелись в Темрюке из-за атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В порту Темрюка в Краснодарском крае загорелись два резервуара с нефтепродуктами из-за атаки беспилотных летательных средств (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Общая площадь возгорания достигла порядка двух тысяч квадратных метров.

«В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — добавили в оперштабе.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа пытались атаковать девять регионов России. Утром 24 декабря стало известно, что ВСУ хотели атаковать промышленный объект в Оренбургской области.

