11:59, 25 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России спрогнозировали наступление самого тяжелого времени для Украины

Сенатор Джабаров: Для Украины наступает самое тяжелое время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сейчас для Украины наступает самое тяжелое время, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Украина в наступающем 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года — только 400 миллионов долларов.

«Это говорит о том, что устала Америка бросать деньги на ветер. Они же понимают, что никаких возвратов не будет — это повиснет вечным долгом на Украине. А кто там будет у власти потом? Вообще непонятно, с кого спрашивать. Поэтому они чуть-чуть дают им для поддержания какого-то баланса и не более того», — высказался сенатор.

Джабаров уверен, что сокращение объемов помощи со стороны США ослабит Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Я думаю, что сейчас еще пыжатся европейцы, рассчитывая на ворованные деньги, которые они у нас хотят украсть, но а когда поймут, что придется из своего кармана оплачивать, я не думаю, что европейцы такие дурачки, которые будут финансировать Украину в ущерб своим национальным интересам. Поэтому я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, потому что они хотят воевать, это видно из всех заявлений, по поведению украинских властей, но хотеть — это одно, а возможностей таких не будет у них», — поделился политик.

Исходя из этого, по его мнению, Украина в ближайшее время будет вынуждена подписать мирное соглашение, состоящее из условий, которые устроят Россию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Всего он назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении.

