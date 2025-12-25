Реклама

Наука и техника
04:35, 25 декабря 2025Наука и техника

Выявлен способ безопасно повысить расход калорий организмом

CS: Разобщение митохондрий открывает путь к ускорению расхода энергии в клетках
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Creative Nina / Shutterstock / Fotodom

Ученые описали новый механизм, который позволяет мягко ускорять расход энергии в клетках без опасных побочных эффектов. Работа опубликована в журнале Chemical Science (CS) и посвящена так называемому «мягкому митохондриальному разобщению» — процессу, при котором клетки начинают тратить больше калорий, не теряя способности вырабатывать жизненно важную энергию.

В норме митохондрии превращают питательные вещества в АТФ — универсальное «топливо» для организма. При разобщении часть энергии не запасается в виде АТФ, а рассеивается в виде тепла, из-за чего клетке приходится сжигать больше жиров и других субстратов. Ранее известные вещества, вызывавшие такой эффект, действовали слишком резко и были токсичны. В новом исследовании показано, что химическую структуру молекул можно настроить так, чтобы этот процесс шел медленно и контролируемо.

Авторы создали серию модифицированных жирных кислот и обнаружили: соединения с определенным расположением атомов в ароматическом кольце усиливают дыхание клеток и частично снижают заряд митохондрий, но при этом не нарушают выработку АТФ и не повреждают клетки. Механистический анализ показал, что «мягкий» эффект связан с более медленным переносом протонов через мембрану митохондрий. Из-за этого энергетический градиент снижается не полностью, а лишь до уровня, при котором клетки начинают расходовать больше энергии, сохраняя нормальную работу.

По словам исследователей, результаты создают концептуальную основу для разработки препаратов нового поколения — потенциально полезных при ожирении, метаболических нарушениях и возрастных заболеваниях, но без рисков, характерных для старых подходов.

Ранее ученые выявили перспективный растительный компонент для снижения риска неалкогольной жировой болезни печени.

