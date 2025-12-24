Обнаружено природное средство защиты от жировой болезни печени

F&F: Глутелин из листьев шелковицы улучшает состояние печени при ожирении

Ученые сообщили о перспективном растительном компоненте, который может снижать риск неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD) — одного из самых распространенных метаболических нарушений. Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), показало, что белок глутелин из листьев шелковицы в ультрафильтрованной форме заметно улучшает состояние печени при ожирении и высокожировом питании.

В экспериментах на клетках и мышах добавление глутелина снижало накопление жира в печени, уменьшало уровень триглицеридов и холестерина, а также ослабляло признаки воспаления и повреждения органа. У животных на жирной диете препарат замедлял набор массы тела, улучшал показатели крови и снижал активность ферментов, связанных с повреждением печени.

Дополнительный анализ показал, что эффект связан не только с подавлением воспалительных сигнальных путей, но и с перестройкой обмена веществ — в частности, желчных кислот и аминокислот. По мнению авторов, полученные данные указывают на потенциал глутелина из листьев шелковицы как функционального пищевого ингредиента для профилактики и поддержки терапии жировой болезни печени, хотя для подтверждения эффекта у людей потребуются клинические исследования.

В ноябре ученые выяснили, что полифенолы бергамота могут снижать накопление жира в печени и улучшать обмен веществ.