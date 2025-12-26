Реклама

Россия
13:22, 26 декабря 2025

ВСУ выпустили по Крыму больше полутора десятка дронов

Минобороны: Системы ПВО сбили над Крымом и Черным морем 17 дронов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму больше полутора десятка дронов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Атаки продолжались с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Отражали налет беспилотников системы противовоздушной обороны (ПВО). Всего было выпущено 17 дронов, 16 из которых уничтожили над Крымом, а еще один сбили над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Россию 77 дронами. Больше всего беспилотников — 34 — уничтожили над территорией Волгоградской области, еще 23 сбили над Ростовской. Помимо этого, БПЛА сбивали над Калужской, Белгородской и Воронежской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

