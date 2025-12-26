Реклама

12:19, 26 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на идею отправки войск под флагом ЕС на Украину

Депутат Колесник: Россия против отправки войск под флагом ЕС на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия крайне отрицательно относится к идее одного из европарламентариев послать на Украину войска под флагом Европейского союза (ЕС), заявил член комитета по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер предложил отправить немецких военных на Украину под флагом ЕС для обеспечения гарантий безопасности.

«У немцев то ли прошли фантомные боли, то ли опять начались. Забыли они 41-45-й, придется им напоминать. При чем под флагом даже не ООН, а Евросоюза (хотят отправить войска, — прим. «Ленты.ру»). Все реваншистские идеи им не дают покоя. Видимо, немцы опять напрашиваются. Если они попадают в зону наших интересов при ведении боевых действий, то конец один — деревянный крест», — высказался депутат.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус счел возможным участие немецких войск в формировании многонациональных сил на Украине в случае поддержки со стороны США. Если Вашингтон примет участие в этой инициативе, это позволит создать «огромную сдерживающую силу», указал он.

