17:58, 26 декабря 2025Силовые структуры

ФСБ показала задержание экс-сотрудника МИД России за госизмену

ФСБ опубликовала видео задержания экс-сотрудника МИД РФ Коновалова за госизмену
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова, которого приговорили к 12 годам за передачу секретных данных разведке США. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах сотрудники ФСБ объявляют Коновалову о задержании по обвинению в госизмене и надевают на него наручники. Представители спецслужб спрашивают у Коновалова, знает ли он, что произошло. На вопрос экс-сотрудник МИД отвечает утвердительно. На видео также показан момент оглашения приговора Коновалову.

Ранее стало известно, что Арсений Коновалов приговорен к 12 годам колонии по обвинению в госизмене. По данным ФСБ России, Коновалов передал американской разведке секретные сведения за денежное вознаграждение. Экс-дипломат будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

