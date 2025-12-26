Глава Якутска показал свое отношение к алкоголю

Глава Якутска Григорьев вылил в раковину подаренный ему алкоголь

Глава Якутска Евгений Григорьев призвал отказаться от алкогольных подарков и вылил в раковину подаренные ему спиртные напитки. Он опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Григорьев сообщил, что ему часто дарят алкоголь, но он не может его передаривать, так как не считает спиртное символом уважения или дружбы. «Я люблю и уважаю людей, которые меня окружают, и поэтому к алкоголю я могу отнестись только следующим образом», — сказал глава Якутска в ролике, выливая элитный алкоголь в раковину.

Он призвал отказаться от пагубной привычки, напомнив, что выступает против спаивания населения и борется с «наливайками». «С наступающим Новым годом! Дарите друг другу культурные подарки! Всем ЗОЖ!», — написал Григорьев.

Ранее стало известно, что шесть «трезвых сел» появятся в Иркутской области — с 1 сентября 2026 года в них введут полный запрет на торговлю спиртным в розничных сетях. Жители населенных пунктов, где введут запрет, большинством голосов поддержали данное решение, указали в пресс-службе региона.