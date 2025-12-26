Реклама

14:55, 26 декабря 2025

Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кайя Каллас и Арво Халлик

Кайя Каллас и Арво Халлик. Фото: Mark Schiefelbein / AP

В Эстонии начали обсуждение связи мужа главы евродипломатии и экс-премьера страны Каи Каллас — Арво Халлика — с РФ. Это произошло во время обсуждения создания следственной «комиссии по влиянию России» в Рийгикогу (парламенте) республики, передает Delfi.

Инициатива о создании такого органа принадлежит депутату Ээрик-Нийлесу Кроссу. По его словам, комиссия направлена не на «поиск врагов», а на «системный анализ рисков». Но после начала обсуждений дискуссия вышла за рамки этого.

«Оппозиция потребовала разъяснить, будет ли комиссия расследовать так называемые восточные перевозки Каи Каллас», — говорится в сообщении. Депутат Анти Пооламетс также поставил под сомнение беспристрастность создаваемой комиссии, считая, что дело мужа бывшего главы кабмина Эстонии должно быть рассмотрено.

В 2023 году стало известно, что компания Stark Logistics, в которой Халлик владеет долей, продолжает занимается грузоперевозками из Эстонии в Россию. Каллас тогда заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга и его связях с российскими компаниями.

