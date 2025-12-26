Глотнувший опасный напиток из магазина в Москве ребенок сравнил жжение от него с кислотой

«Известия»: C едва не отравившимся напитком «Алоэ Вера» мальчиком все хорошо

С мальчиком, едва не отравившимся напитком «Алоэ Вера», купленным в сети продуктовых магазинов «Магнит» все хорошо. Об этом сообщил его отец в телефонном разговоре с «Известиями».

По словам мужчины, напиток в бутылке имел неприятный химический запах, похожий на ацетон, однако вызвавшее его вещество пока неизвестно. Ребенок успел сделать маленький глоток, прежде чем почувствовал жжение и выплюнул жидкость. «Как будто кислота», — сравнил мальчик, подключившийся к разговору с журналистами.

На протяжении суток ребенок находился под наблюдением и пил много воды.

В «Магните» журналистам издания сообщили, что обнаружили признаки порчи в партии, выпущенной 11 августа. Сейчас с продажи снимается вся продукция поставщика. «Блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — заверили в пресс-службе сети.

В ближайшее время напиток отправят на экспертизу в лабораторию.

Ранее журналисты выяснили, что опасная партия «Алоэ Вера» распространялась по магазинам России почти год.

О том, что ребенок обжег гортань напитком, купленном в магазине «Магнит», стало известно 26 декабря. Позже появились сообщения, что в октябре этот же напиток с привкусом бензина приобрел в вендинговом автомате торгового центра житель Санкт-Петербурга. Мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, но на данный момент не получил результатов экспертизы.