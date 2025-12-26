Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 26 декабря 2025Россия

Глотнувший опасный напиток из магазина в Москве ребенок сравнил жжение от него с кислотой

«Известия»: C едва не отравившимся напитком «Алоэ Вера» мальчиком все хорошо
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С мальчиком, едва не отравившимся напитком «Алоэ Вера», купленным в сети продуктовых магазинов «Магнит» все хорошо. Об этом сообщил его отец в телефонном разговоре с «Известиями».

По словам мужчины, напиток в бутылке имел неприятный химический запах, похожий на ацетон, однако вызвавшее его вещество пока неизвестно. Ребенок успел сделать маленький глоток, прежде чем почувствовал жжение и выплюнул жидкость. «Как будто кислота», — сравнил мальчик, подключившийся к разговору с журналистами.

На протяжении суток ребенок находился под наблюдением и пил много воды.

В «Магните» журналистам издания сообщили, что обнаружили признаки порчи в партии, выпущенной 11 августа. Сейчас с продажи снимается вся продукция поставщика. «Блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — заверили в пресс-службе сети.

В ближайшее время напиток отправят на экспертизу в лабораторию.

Ранее журналисты выяснили, что опасная партия «Алоэ Вера» распространялась по магазинам России почти год.

О том, что ребенок обжег гортань напитком, купленном в магазине «Магнит», стало известно 26 декабря. Позже появились сообщения, что в октябре этот же напиток с привкусом бензина приобрел в вендинговом автомате торгового центра житель Санкт-Петербурга. Мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, но на данный момент не получил результатов экспертизы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молящаяся за Зеленского секта в российском городе попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Россиян предупредили об изменениях в тактике мошенников

    В МИД рассказали о радикальном отличии мирного плана России и Украины

    Российский губернатор станет ответчиком по иску о выводе активов банка

    Полина Лурье попросила Ларису Долину съехать из квартиры до 30 декабря

    Сумку Birkin из пакета IKEA продали за 250 тысяч рублей

    Россиянам раскрыли способ уменьшить вред от алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь

    В МИД России предупредили о риске ядерного конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok