20:32, 26 декабря 2025Россия

Хинштейн рассказал о принявшей «единственное верное решение» жене осужденного экс-депутата

Хинштейн: Жена осужденного курского депутата Васильева сложила полномочия
Алан Босиков
Алан Босиков
Максим Васильев

Максим Васильев . Фото: Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы

Жена экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева Светлана сложила с себя полномочия депутата городского собрания Курска. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн.

26 декабря суд приговорил Васильева к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении при возведении фортификаций. Также было полностью удовлетворено требование о взыскании с него 152 миллионов рублей.

Губернатор назвал поступок жены экс-депутата «единственным верным решением». Он заявил, что Светлана Васильева активно поддерживала своего мужа и пыталась осложнить работу правоохранителям.

Александр Хинштейн известен своей непримиримой позицией в отношении коррупции. Ранее руководитель Курской области освятил свой кабинет после ареста ранее возглавлявшего регион Алексея Смирнова. Хинштейн пояснил, что пригласил священника для совершения обряда, поскольку на его рабочем месте накопилось много «греховности». В ноябре курский губернатор остался недоволен числом уволенных с государственной службы за взятки чиновников.

