Культовый советский сатирик рассказал о проблемах со здоровьем и слезах из-за боли

Сатирик Лион Измайлов заявил, что его тревожат его проблемы со здоровьем

Культовый советский сатирик Лион Измайлов признался, что его беспокоят проблемы со здоровьем. Об этом он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

«Тревожат меня мои проблемы личные там, со здоровьем», — признался сатирик. Подробностей своего состояния он не раскрыл.

Позднее Манучаров поинтересовался у юмориста, плачет ли он, на что он отметил утвердительно. «От того, что что-то болит. Физически и душевно. (...) Ну что делать? Будем дальше жить», — ответил Измайлов.

В мае 2025 года стало известно, что сатирик победил рак кожи. Сообщалось, что онкологическое заболевание на ранней стадии у него обнаружили в 2020 году.

До этого Измайлов пожаловался на размер своей пенсии. Он рассказал, что получает 30 тысяч рублей, и отметил, что на эти деньги трудно прожить.