Леди Гага вышла в свет с обесцвеченными бровями

Певица Леди Гага пришла в Музей Грэмми с обесцвеченными бровями

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) с новым имиджем пришла в Музей Грэмми в Лос-Анджелесе перед выступлением в канун Рождества. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница вышла в свет в корсетном платье Vettesse с пышными рукавами, асимметричной юбкой с турнюром и открытой спиной. Образ был дополнен черными высокими сапогами на каблуках.

Помимо этого, звезда распустила окрашенные в оттенок блонд волосы и обесцветила брови. Образ завершила помада персикового оттенка.

В ноябре Леди Гага вышла в свет с кардинально новым имиджем. Исполнительница прошлась по Парижу в мятном брючном костюме, расстегнув пиджак и демонстрируя декольте в черном кружевном бюстгальтере.