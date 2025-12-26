Реклама

15:36, 26 декабря 2025Экономика

Еще один город остался без отопления в мороз

В городе Лесной частично отключили тепло и горячую воду из-за аварии
Виктория Клабукова
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Лесной Свердловской области часть домов лишили отопления и горячей воды. Об этом сообщается в местном Telegram-канале «Открытый Лесной».

Отключения коснулись семи домов по улицам Дзержинского, Мамина-Сибиряка и Орджоникидзе. Подачу ресурса приостановили в десять часов утра в связи с аварией. Организованы ремонтные работы. Столбики термометров в городе держатся на отметке в минус 20 градусов.

Вечером 25 декабря без тепла в 33-градусный мороз остался другой свердловский город, Серов. Теплоснабжение отключили в 338 многоэтажных домах, также тепла лишились пять детских садов и две школы. Также из-за холода эвакуировали терапевтическое отделение городской больницы. Отопление вернули в дома спустя более чем сутки. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело.

Ранее тепло отключили в Ростове-на-Дону, где на местной ТЭЦ произошла крупная авария. Отопления лишились более чем в 1,4 тысячи многоквартирных домов, включая несколько школ и детских садов.

