Ликвидирован старейший актив Евгения Пригожина

Ликвидирован один из старейших активов Евгения Пригожина — «Комбинат питания»

Актив основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина «Комбинат питания», основанный еще в 2009 году, ликвидирован. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает RTVI.

В состав «Комбината питания» входили фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производства были в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области (Янино), а также в Новой Москве.

В 2024 году стало известно о том, что комбинат питания в Янино перешел в состав RBE Group Андрея Шокина, а производство в селе Кленово Московской области весной 2025 года перешло под контроль группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Группа «Конкорд», которая включает в себя ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг», продолжает работу под контролем сына Евгения Пригожина Павла.

