Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:24, 26 декабря 2025Россия

Ликвидирован старейший актив Евгения Пригожина

Ликвидирован один из старейших активов Евгения Пригожина — «Комбинат питания»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Актив основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина «Комбинат питания», основанный еще в 2009 году, ликвидирован. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает RTVI.

В состав «Комбината питания» входили фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производства были в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области (Янино), а также в Новой Москве.

В 2024 году стало известно о том, что комбинат питания в Янино перешел в состав RBE Group Андрея Шокина, а производство в селе Кленово Московской области весной 2025 года перешло под контроль группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Группа «Конкорд», которая включает в себя ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг», продолжает работу под контролем сына Евгения Пригожина Павла.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании Евгения Пригожина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Трамп высказался о тяжелом положении российской экономики

    Роднина объяснила нежелание получать паспорт США

    Пушков заявил о нежелании Трампа выйти из украинского урегулирования

    Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

    «Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

    Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

    Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok