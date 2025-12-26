Реклама

Мелания Трамп раскрыла отношение к обнаженным фото

Daily Mail: Мелания Трамп не воспринимает откровенные фото как нечто особенное
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alex Brandon / AP

Фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп раскрыла отношение к обнаженным фото. Соответствующий материал появился на портале Daily Mail.

Известно, что в 2012 году первая леди США дала интервью радиопрограмме Sway In The Morning, в котором защитила откровенную съемку певицы Рианны для журнала Esquire. По словам журналистов, видео с тем разговором стало вирусным в TikTok.

Тогда Трамп заявила, что не воспринимает позирование топлес для издания как нечто особенное. «Я не видела фотографий, я не знаю, что она показывает, что скрывает. Но у нее красивая кожа, и она должна гордиться тем, что она женщина. Я не думаю, что это такая уж большая проблема, не знаю, может быть, потому что я из Европы. В Европе это не так уж и страшно, если ты демонстрируешь свое тело, со вкусом, конечно», — пояснила знаменитость.

Ранее газета The New York Times назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года.

