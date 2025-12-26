Реклама

00:48, 26 декабря 2025

Минобороны заявило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Минобороны заявило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roscosmos / Globallookpress

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту с космодрома Плесецк прошел успешно. Об этом заявило Министесртво обороны России в Telegram-канале.

Ракета стартовала в четверг, 25 декабря, в 17:11 по московскому времени.

«Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. (...) В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сообщается в публикации.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) шахтного базирования завершили.

