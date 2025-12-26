Реклама

МВД напомнило о новых правилах пересечения границы России для детей

МВД: С 2026 года дети смогут пересечь границу России только по загранпаспорту
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

С 20 января 2026 года несовершеннолетние смогут пересекать границу России только по загранпаспорту. Об этом напомнила миграционная служба МВД в своем Telegram-канале.

«При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту», — уточнили в МВД.

Подчеркивается, что с 20 января нельзя будет пересечь границу по свидетельству о рождении.

Ранее сообщалось, что российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспортов несовершеннолетних.

