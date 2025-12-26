На Украине требуют расформировать 102-ю бригаду за провалы под Гуляйполем

На Украине обвиняют 102-ю бригаду территориальной обороны Вооруженных сил (ВС) страны в провалах под Гуляйполем в Запорожской области, а не покинувший позиции 225-й штурмовой полк. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Ранее стало известно о том, что ВСУ теряют Гуляйполе из-за внутреннего саботажа некоторых офицеров 102-й бригады и проблем с управлением. Часть украинских офицеров якобы подговаривают бойцов оставлять свои позиции.

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал потерю командного пункта Вооруженных сил Украины в Гуляйполе, отметив, что это говорит о неразберихе и панике в рядах украинских войск.

В свою очередь войска российской армии продвинулись дальше занятого штаба ВСУ.