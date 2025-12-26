Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:07, 26 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о нежелании мужчин воевать с Россией

CNN: Украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта. Об этом сообщили граждане Украины, сбежавшие за границу, в беседе с CNN.

По данным телеканала, украинская Генпрокуратура по состоянию на сентябрь возбудила около 290 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и дезертирства.

«Я хочу уехать и быть свободным, жить», — подчеркнул один из собеседников телеканала.

42-летний строитель Дмитрий сообщил, что обморозил ноги, переходя через Карпаты, а один из украинцев, с которым он шел, замерз насмерть. Самого Дмитрия спасли румынские спасатели. По словам главы команды спасателей Дэна Бенги, за почти четыре года они подобрали 377 украинских мужчин. «Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на войне», — сказал он.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Выхрист признался, что дезертировал из-за обмана командования про отпуск. По его словам, он уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok