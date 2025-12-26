CNN: Украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта

Украинские мужчины рискуют жизнью, чтобы избежать линии фронта. Об этом сообщили граждане Украины, сбежавшие за границу, в беседе с CNN.

По данным телеканала, украинская Генпрокуратура по состоянию на сентябрь возбудила около 290 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и дезертирства.

«Я хочу уехать и быть свободным, жить», — подчеркнул один из собеседников телеканала.

42-летний строитель Дмитрий сообщил, что обморозил ноги, переходя через Карпаты, а один из украинцев, с которым он шел, замерз насмерть. Самого Дмитрия спасли румынские спасатели. По словам главы команды спасателей Дэна Бенги, за почти четыре года они подобрали 377 украинских мужчин. «Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на войне», — сказал он.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Выхрист признался, что дезертировал из-за обмана командования про отпуск. По его словам, он уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.