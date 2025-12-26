Реклама

16:08, 26 декабря 2025

Наряды Дональда и Мелании Трамп на рождественской открытке вызвали споры в сети

Мария Винар

Фото: @whitehouse

Президент США Дональд Трамп и его жена, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп сфотографировались для рождественской открытки и вызвали споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Белого дома.

На размещенном снимке пара, держась за руки, позировала на фоне американских флагов и елей, украшенных гирляндами. 79-летний политик выбрал для фотосессии классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. 55-летняя первая леди США, в свою очередь, предпочла приталенное платье в тон наряда мужа.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида супругов и принялись обсуждать их в комментариях под постом. «Смотрится ужасно депрессивно», «Оделись так, как будто собрались на похороны», «За пять минут до съемки кто-то умер?», «Мелания выглядит роскошно, но на этом все», «Ничего так не подходит к празднованию Рождества, как черная одежда», «Черный цвет — вечная классика», — писали юзеры.

В ноябре Мелания Трамп посетила мероприятие в честь Дня благодарения и вызвала споры в сети из-за внешнего вида.

