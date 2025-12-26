Названо условие для коллапса на рынке жилья в России

Хуснуллин: Объем выдачи ипотеки менее 4 трлн рублей приведет к коллапсу на рынке

Рынок жилищного строительства в России ожидает коллапс в том случае, если годовой объем выдачи ипотеки окажется менее четырех триллионов рублей. Такое условие назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Хуснуллин отметил, что в 2026 году объем выдачи ипотечных кредитов должен оказаться не ниже уровня 2025 года. Такой показатель гарантированно позволит достроить дома и дать старт новым проектам. «Мы понимаем, чтобы поддерживать нужный темп строительства, нужно выдавать минимум четыре-пять триллионов рублей ипотечных кредитов, четыре триллиона - минимальная цифра, при которой в отрасли не наступит коллапс», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что для динамичного развития льготной и рыночной ипотеки ключевая ставка должна быть ниже 12 процентов. По его словам, россияне могут без неудобств вносить платежи при ставке пять-шесть процентов. Хуснуллин выразил надежду на замедление инфляции в будущем году и снижение ключевой ставки.

«Если в следующем году "ключ" останется выше 12 процентов, мы на показатель в четыре-пять триллионов ипотечных выдач, вероятнее всего, не выйдем», — отметил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер заявил, что доля рыночной ипотеки в России в 2025 году снизилась до исторического минимума.