Названы разрушающие зубы праздничные напитки

Стоматолог Али: Кофе и горячий шоколад со сладкими добавками разрушают зубы

Стоматолог Мохаммед Али назвал два праздничных напитка, которые разрушают зубы и ведут к другим проблемам со здоровьем. Его слова приводит издание Metro.

К разрушающим зубы напиткам Али отнес горячий шоколад и кофе с добавлением маршмеллоу, сливок, мороженного и других сладких продуктов. Главной опасностью он назвал высокое содержание в них сахара. Например, в праздничном кофейном напитке может быть до 11 ложек сахара. «Этого достаточно, чтобы через несколько минут эмаль зубов начала размягчаться», — предупредил врач.

Он также отметил, что шоколад и маршмеллоу прилипают к зубам и усугубляют процесс разрушения эмали. Кроме проблем с зубами, усиленное потребление сахара в праздничные дни может нарушить качество сна и спровоцировать набор лишнего веса, так как зачастую в одном напитке больше килокалорий, чем бургерах.

Тем не менее врач призвал не отказываться полностью от кофейных десертов. По его мнению, побаловать себя в праздники можно и нужно, но при этом важно соблюдать меру и осторожность. «Постарайтесь не растягивать удовольствие. Выпейте угощение за 20-30 минут, чтобы сократить контакт сахара с зубами», — дал совет Али.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как избежать изжоги в праздники. Она призвала ограничиться легкими закусками, не есть на ночь и не принимать горизонтальное положение после приема пищи.