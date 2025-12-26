Реклама

11:55, 26 декабря 2025Россия

Окоченевшего мужчину нашли на улице российского города

В Екатеринбурге окоченевшего мужчину нашли на улице, спасти его не удалось
Майя Назарова

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге окоченевшего мужчину нашли на улице Сыромолотова, спасти его не удалось. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского издания, горожанин пролежал на морозе несколько часов, пока его не заметили люди. По предварительным данным, на вид ему 50 лет. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 37-летний мужчина замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла. Дебошира пытался остановить сотрудник метро, однако агрессор продолжал крушить дверь. Он выбил стекло ногой и пролез внутрь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро и упала замертво.

