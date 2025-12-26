Реклама

Экономика
17:00, 26 декабря 2025

Автолюбителям назвали причины поломки обогревателя зимой

Автоэксперт Тимашов: Печка в машине часто ломается из-за забитого фильтра салона
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зачастую к поломке или плохой работе обогревателя в машине приводит забитый фильтр салона. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Из-за загрязненного фильтра потока воздуха становится слабым и его не хватает для обогрева. Если фильтра не предусмотрено, проблему могут представлять засоренные соты радиатора. Больше трудностей возникнет при поломке вентилятора отопителя — моторчика или реле скоростей. Обогреватель может терять мощность при неисправности термостата, из-за чего антифриз не прогревается до рабочей температуры. Работа обогревателя может быть нарушена из-за течи радиаторов, помпы или патрубков, пояснил автоэксперт.

Самой же расходной поломкой является пробитие прокладки головки блока цилиндров. По этой причине происходит завоздушивание системы, но что более важно — выходит из строя двигатель. Тимашов также перечислил и редкие причины поломки автопечки. На работу обогревателя может повлиять поломка трубчатого электрического нагревателя, который, как правило, устанавливается на дизельных машинах. Нечасто можно столкнуться и с тем, что обогреватель отказывает из-за неисправности заслонки системы вентиляции.

Ранее россиянам дали инструкции, как ездить в гололед. На льду скорость необходимо сбавить, но использовать при этом педаль тормоза не нужно — безопаснее постепенно убирать ногу с педали газа.

